«Ювентус» – «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 11 апреля, в Турине на стадионе «Ювентус» состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Барселона».
Ранее друг с другом команды встречались 10 раз. Четыре раза победу праздновали футболисты «Ювентуса», два матча завершились вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки «Барселоны». Последняя встреча между ними состоялась в июне 2015 года и завершилась победой «Барселоны» со счётом 3:1.