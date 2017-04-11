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Капелло: без Бускетса «Барселоне» будет сложно, «Ювентус» — фаворит первой игры

11 апреля 2017, вторник. 17:54. Футбол
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы «Ювентуса» и «Барселоны» в противостоянии в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между этими командами состоится 11 апреля в Турине, и сине-гранатовым придётся играть без ведущего полузащитника Серхио Бускетса.

«В последних матчах у „Ювентуса“ возникали проблемы. Сейчас команда не в лучшей форме, но туринцам удалось пройти „Наполи“. „Старая синьора“ показала, что достаточно хороша и опытна, чтобы дать бой „Барселоне“. За сине-гранатовых выступает потрясающая тройка нападающих, и блестящий матч с „ПСЖ“ придаёт им сил. Однако они будут играть без Бускетса — без него всё становится сложнее. Нет никаких сомнений, что отсутствие Серхио будет ощущаться.

Сложно давать прогнозы на это противостояние, и я уверен, что исход не будет ясен до ответной встречи. „Ювентус“, который крайне опасен при игре на контратаках, будет фаворитом в первой встрече, но помните, что „ПСЖ“ выиграл у „Барсы“ дома со счётом 4:0», — приводит слова Капелло газета Marca.

Веришь, что «Барселона» сможет добыть положительный результат в Турине без Бускетса? Возьми её игроков в свою команду!
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Ювентус Серхио Бускетс Фабио Капелло
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