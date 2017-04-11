Анчелотти: Нойер готов сыграть с «Реалом», состояние Левандовского оценим позже

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии футболистов команды в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». По его словам, вратарь Мануэль Нойер готов выйти на поле, а состояние нападающего Роберта Левандовского будет оцениваться позднее.
«Нойер в порядке, и он будет готов выйти на поле. Что касается Левандовского, то нам нужно подождать до завтра. Сейчас сложно сказать, сможет ли он сыграть», — приводит слова Анчелотти Squawka.
Левандовски, который сегодня вышел на тренировку и начал работать в общей группе, завершил занятие уже спустя 15 минут. Его по-прежнему беспокоит травма плеча.
Первый поединок между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля в Мюнхене.