«Локомотив»: возместим болельщикам все расходы, если дату финала КР перенесут

Пресс-служба «Локомотива» обратилась к болельщикам в связи с появившимися разговорам о возможном переносе даты финального матча Кубка России с «Уралом».
«Друзья! Мы понимаем, что возможный перенос даты финального матча за Кубок России в Сочи может вызвать определённые неудобства. Мы обязуемся возместить все возможные расходы, в случае утверждения новой даты матча – подробная инструкция на этот счёт появится завтра. Как бы ни развивалась ситуация, мы о вас позаботимся и не бросим», — говорится в сообщении пресс-службы «Локо» в «Инстаграме».
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что в клубе активно обсуждается возможность переноса даты финального матча Кубка России со 2 мая на более поздний срок. Позже «Урал» опубликовал официальное заявление, в котором отметил, что не хочет, чтобы из-за переноса даты пострадали болельщики. А президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что клуб будет стоять на своём до конца, и никто не заставит их перенести финал.