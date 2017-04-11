Будогосский: приношу извинения «Крыльям» за судейскую ошибку в игре с «Амкаром»

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский принёс извинения «Крыльям Советов» за ошибку судейской бригады во главе с Виталием Мешковым в матче 22-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2).
«Многие поторопились обвинить Мешкова в том, что он назначил ошибочный 11-метровый удар. Но первоначально Виталий назначил как раз штрафной. И всё было бы хорошо, если бы ассистент Ринат Деушев не проявил ненужной инициативы, не вмешался в этот эпизод и не настоял на том, что это 11-метровый удар. Спрашиваете, почему судья поддался влиянию помощника? Всё-таки с позиции Деушева линия штрафной площади могла просматриваться лучше, чем с позиции Мешкова. Это обстоятельство сыграло роковую роль в окончательном решении, которое принял Мешков. Очень печальный момент.
Я не анонсирую никаких решений, но настораживает качество работы Деушева. Вспомните матч «Амкар» — «Зенит», когда не было зафиксировано положение вне игры, после чего произошёл тот самый громкий эпизод. Теперь ещё и это его решение, которое привело к ошибке.
Я понимаю реакцию «Крыльев Советов». Могу только принести извинения за то, что возникло на футбольном поле. Это не украшает нашу работу, это действительно ошибка. В то же время по полной программе я бы не отдавал всю ответственность за эпизод Мешкову, львиная доля лежит на помощнике.
Что касается попадания мяча в руку защитнику «Амкара» в штрафной площади, то, на мой взгляд, это нарушение правил, рука должна быть убрана», — сказал Будогосский в программе «Свисток».