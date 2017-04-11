«Урал» — о решении не переносить финал Кубка: здравый смысл возобладал

«Урал» остался доволен решением РФПЛ не переносить дату проведения финального матча Кубка России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 2 мая на сочинском стадионе «Фишт», как и было запланировано изначально.
«Здравый смысл возобладал. Финал Кубка России „Урал“ — »Локомотив" не будет перенесён и состоится 2 мая в Сочи", — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал календарь РФПЛ, который, по его мнению, помешает командам подойти к финальному матчу Кубка России в хорошем состоянии. В свою очередь, наставник «Урала» Александр Тарханов заявил, что не видит проблемы в плотном графике перед финальной встречей.