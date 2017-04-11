«Ювентус» — «Барселона»: объявлены стартовые составы команд

Объявлены стартовые составы «Ювентуса» и «Барселоны» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
Запасные: Нето, Барцальи, Лихтштайнер, Маркизио, Лемина, Асамоа, Ринкон.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Матьё, Юмтити, Маскерано, Иньеста, Ракитич, С. Роберто, Месси, Л. Суарес, Неймар.
Запасные: Силлессен, Альба, Динь, Д. Суарес, Гомеш, Аленья, Алькасер.
Матч «Ювентус» – «Барселона» начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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