Шекспир: «Лестер» приехал в гости к «Атлетико» за результатом

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Отнесёмся к „Атлетико“ с должным уважением, но мы приехали сюда за результатом, а не ради формального участия. Игроки заслужили этот шанс, и завтра мы хотим это доказать. Считаю, дебютная встреча была обречена стать определяющей. Та победа над „Ливерпулем“ имела огромное значение. Она придала нам уверенности, и потом назад мы уже не оглядывались. Мы потерпели поражение в воскресенье, но продолжаем верить в свои шансы в завтрашней встрече. В нашей профессии всегда мечтаешь о таких матчах. Ради них и живёшь. Когда я ступил сегодня на этот легендарный стадион, то почувствовал лёгкий мандраж. Надо получать удовольствие от таких встреч, в том числе добиваясь хороших результатов», — приводит слова Шекспира пресс-служба УЕФА.
Поединок «Атлетико» — «Лестер» состоится 12 апреля в Мадриде.