Судья Сухой объяснил принятые им решения в матче «Зенит» — «Анжи»

Главный арбитр матча 22-го тура РФПЛ «Зенит» — «Анжи» (1:1) Алексей Сухой объяснил принятые им решения в этой встрече.
«Почему показал красную карточку Ломбертсу не сразу после свистка? Методически я поступил неправильно, так как сделал паузу после того, как дал свисток. Тем самым я дал возможность игрокам «Зенита» апеллировать. Они меня обступили, и так получилось, что Ломбертс был самым дальним игроком. Дальше паузу было делать бессмысленно, надо было выносить решение. Мне нужно было сразу после свистка вытащить из кармана красную карточку.
Падение Дзюбы в штрафной площади «Анжи»? Я чётко видел, что защитник «Анжи» коснулся мяча. Может быть, потом и был какой-то контакт с Дзюбой, но это уже в любом случае никак не влияет.
Почему добавил три минуты? Было пять замен, плюс один раз на поле выбегали врачи, поэтому принял решение добавить три минуты. А прогресс ли в том, говорит Луческу о судействе или нет, решать не мне, специалисты сами разберутся.
Когда руководство департамента судейства доверяет, это окрыляет. Мы выходим на поле, понимая, что нам доверяют, и хотим ответить хорошей и качественной работой. Меньше суетимся, больше получается», — сказал Сухой в программе «Свисток».