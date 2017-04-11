«Боруссия» Д: бомба взорвалась у нашего автобуса, игроки сейчас в безопасности

Дортмундская «Боруссия» подтвердила информацию о взрыве, в который был вовлечён клубный автобус.
«Бомба взорвалась у нашего автобуса. Игроки находятся в безопасности. Никакой опасности на стадионе нет. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. В данный момент на стадионе находится служба безопасности. Подробности будут позже», — говорится в сообщении пресс-службы «Боруссии».
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. Предполагалось, что им мог оказаться защитник «Боруссии» Марк Бартра.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» должен начаться сегодня, 11 апреля, в 21:45 мск.