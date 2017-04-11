Дортмундская «Боруссия» поблагодарила болельщиков «Монако» за поддержку

«Спасибо за терпение, понимание и скандирования „Дортмунд! Дортмунд!“, дорогие болельщики „Монако“, — говорится в сообщении пресс-службы «Боруссии».
В Дортмунде прогремел взрыв, в который был вовлечён клубный автобус, готовящийся выехать на стадион. Клуб сообщил, что игроки команды находятся в безопасности, однако защитник Марк Бартра получил ранения и был отправлен в больницу.
Начало поединка между «Боруссией» и «Монако» было намечено на 21:45 мск. Однако теперь дата изменена — 12 апреля, 19:45 мск.
Фото со стадиона можно посмотреть в «твиттере» «Боруссии».