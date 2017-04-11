Зидан: «Реал» будет играть на победу в гостевом матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о настрое команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча состоится 12 апреля в Мюнхене.
«Я знаю Анчелотти, он знает меня, но сейчас это не имеет значения. Завтра встречаются две великие команды, а не я и Карло. Мы отлично выступаем в Лиге чемпионов и завтра будем играть на победу.
Сейчас наша команда лучше, чем три года назад, но мы должны это доказать. Три года назад, когда „Реал“ выбил „Баварию“, всё получилось замечательно, но это уже история. Завтра будет совсем другой матч и другие команды», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.