Симеоне: уверен, в первом матче с «Лестером» будет очень тяжело

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Встреча состоится 12 апреля в Мадриде.
«Я не думаю, что кто-либо добьётся серьёзного преимущества в счёте после первого матча, принимая во внимание уровень команд. Я уверен, что будет очень тяжело и всё решится на поле. Не думаю, что соперники отдадут нам мяч. Думаю, они выберут тот вариант игры, который лучше всего соответствует качествам их футболистов. Они играют вертикально, интенсивно, периодически прессингуют и рассчитывают на взрывную скорость Варди. „Лестер“ пытается ещё более усилить качества своих игроков, и именно это помогло клубу подняться так высоко в Европе», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.