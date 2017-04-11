Ватцке: один из взрывов произошёл рядом с Тухелем, он был в шоке

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу взрывов около автобуса команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». По его словам, один из взрывов случился рядом с наставником команды Томасом Тухелем.
«Один из взрывов произошёл рядом с главным тренером Томасом Тухелем. Он был в шоке.
Вся команда потрясена случившимся. Её местоположение сейчас скрывается в целях безопасности», — сказал Ватцке в интервью клубной пресс-службе.
Ранее сообщалось, что три взрыва прогремели поблизости с автобусом дортмундской «Боруссии», которая должна была отправиться на нём на первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Защитник команды Марк Бартра в результате произошедшего получил ранение руки и был доставлен в больницу.
Встреча «Боруссии» с «Монако» перенесена на 12 апреля, начало в 19:45 мск.