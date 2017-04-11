Состояние Бартры не вызывает беспокойства у врачей, у него шок и порезана рука

Ранение защитника дортмундской «Боруссии» Марка Бартры, полученное в результате взрывов возле клубного автобуса, является несерьёзным, сообщает Marca.
Испанец был сразу доставлен в больницу для получения медицинской помощи. У него порезана рука и психологический шок, но его состояние не вызывает беспокойства у врачей. Пока нет информации о том, какой срок ему придётся пропустить.
Автобус «Боруссии» начинал двигаться на стадион «Сигнал Идуна Парк», где сегодня должен был состояться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», но в этот момент произошли три взрыва. Поединок перенесли на 12 апреля, и он начнётся в 19:45 мск.