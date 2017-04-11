Жители Дортмунда с помощью хэштега в соцсетях предлагают ночлег фанатам «Монако»

В связи с переносом первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» жители Дортмунда при помощи специального хэштега #BedForAwayFans предлагают ночлег болельщикам французской команды, которые рассчитывали покинуть город после встречи.
Информация о запуске соответствующего хэштега появилась в аккаунтах обоих клубов в соцсетях, а десятки жителей Дортмунда уже выразили готовность предоставить ночлег гостям из Франции.
Игра «Боруссия» — «Монако» была перенесена на завтра, 12 апреля, в связи с тремя взрывами около автобуса немецкой команды. Инцидент произошёл перед тем, как «Боруссия» из гостиницы была готова отправиться на стадион «Сигнал Идуна Парк» для участия во встрече.