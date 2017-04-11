Дортмундская «Боруссия» отменила открытую тренировку команды

Дортмундская «Боруссия» официально объявила об отмене открытой тренировки команды, которая была запланирована на 12 апреля.
«Изначально запланированная открытая тренировка „Боруссии“ отменена в связи с последними событиями и предстоящей игрой. Кроме того, в этот день отменены все экскурсионные туры», — говорится в сообщении пресс-службы дортмундцев.
Автобус «Боруссии» начинал двигаться на стадион «Сигнал Идуна Парк», где сегодня должен был состояться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», но в этот момент произошли три взрыва. Поединок перенесли на 12 апреля, и он начнётся в 19:45 мск.