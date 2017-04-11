«Монако» выразил поддержку дортмундской «Боруссии»

«Монако» опубликовал официальное сообщение, выразив поддержку дортмундской «Боруссии».
«В первую очередь мы хотели бы выразить свою поддержку „Боруссии“ и всем её сотрудникам. Также хотим сообщить, что все билеты, купленные на матч, будут действительны в среду. Желающие сдать их, конечно же, получат такую возможность, и им будет предоставлена компенсация. Кроме того, напоминаем, что наши болельщики, которые ищут ночлег в Германии, могут воспользоваться хэштегом #bedforawayfans», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».
Автобус «Боруссии» начинал двигаться на стадион «Сигнал Идуна Парк», где сегодня должен был состояться первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», но в этот момент произошли три взрыва. Поединок перенесли на 12 апреля, и он начнётся в 19:45 мск.