«Ювентус» разгромил «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» встречался с «Барселоной». Игра проходила в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт в матче уже на 7-й минуте открыл Пауло Дибала, а спустя всего 15 минут аргентинец оформил дубль, забив ещё раз. Во второй половине встречи на 55-й минуте защитник итальянцев Джорджо Кьеллини после розыгрыша стандарта забил третий гол в ворота каталонцев, оформив уверенную победу «Ювентуса».
Ответная встреча пройдёт в Испании на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.