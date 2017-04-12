Дибала: «Ювентусу» нельзя почивать на лаврах, в гостях у «Барселоны» тяжело

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу команды над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Аргентинец стал автором дубля.
«На мой взгляд, „Ювентус“ показал отличный футбол, и мы реализовали большую часть своих моментов. Подойдём к ответному поединку с хорошим результатом. Я очень рад. Счастлив, поскольку с детства мечтал о подобных моментах. Игроки „Ювентуса“ уверены в своих силах, и это важно для движения вперёд и выполнения своих целей. Почивать на лаврах, конечно, непозволительно. Знаем, что нам нужно добыть положительный результат в ответной встрече, сохранив ворота на замке. Играть в гостях у „Барселоны“ очень тяжело, и недавно сине-гранатовые показали, на что они способны в родных стенах. Но у нас отличная команда, и все мы работаем в одном направлении», — приводит слова Дибалы Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.