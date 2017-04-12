Пьянич: «Ювентус» знает, что «Барса» сделала с «ПСЖ» в предыдущей стадии ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал домашнюю победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Хавбек вспомнил, что в 1/8 финала турнира испанская команда уступила «ПСЖ» со счётом 0:4, однако выиграла в ответной встрече 6:1 и вышла в четвертьфинал.
«Конечно, мы очень довольны победой, но это дело ещё не закончено. Мы знаем, что «Барселона» сделала в ответном матче с «ПСЖ» на прошлой стадии турнира. Нам нужно избежать этого.
Сегодня команда играла хорошо, но в ответной встрече нужно быть осторожными. В составе соперника выступают великолепные игроки. Нам нужно будет сыграть так же, как сегодня, стараясь забить. На данный момент, в нашем противостоянии с «Барселоной» в четвертьфинале завершился только первый тайм.
Буффон? В нашей команде играет лучший голкипер планеты. Иметь за плечами такого вратаря – это очень важно», — цитирует Пьянича BBC Sport.