Луис Энрике: «Барселона» попробует сделать то же, что и в противостоянии с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3). Он отметил, что его команда постарается исправить ситуацию в ответном поединке, повторив свой недавний подвиг, когда сине-гранатовые проиграли в первом матче «ПСЖ» со счётом 0:4, но затем разгромили парижан — 6:1.
«Вновь, как и в Париже, первый раунд для нас выдался тяжёлым. Если в первом тайме мы выглядели слабо, то во втором могли рассчитывать на большее, но пропустили ещё один гол. Нужно извлечь уроки и прибавить. Будет сложно повторить успех противостояния с „ПСЖ“, но мы попробуем. Было бы неправильно винить в этом поражении одного лишь Неймара. Сильнее ли „Ювентус“, чем „ПСЖ“? Не знаю, кого выбрать в этой паре. Посмотрим», — приводит слова Луиса Энрике Tuttomercatoweb со ссылкой на Premium Sport.