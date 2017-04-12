Иньеста: «Барселона» пройдёт «Ювентус», если дома сделает всё правильно

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3). В предыдущем раунде сине-гранатовые проиграли в первом поединке «ПСЖ» со счётом 0:4, но затем разгромили парижан 6:1.
«У нас многое не получалось, особенно в первом тайме, и мы были наказаны за это двумя голами, но вторая половина встречи получилась иной. „Ювентус“ — хорошая команда, однако мы сами виноваты в этом поражении. Ситуация кажется не столь удручающей, как после матча в Париже, но нам вновь нужно отыгрывать большой гандикап. Если сделаем всё так, как нужно, то сможем исправить ситуацию, а иначе это будет невозможно», — приводит слова Иньесты Football Espana.