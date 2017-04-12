Аллегри: теперь «Ювентус» уважают в Европе – это главный результат моей работы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал домашнюю победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, отметив, что теперь его команда пользуется уважением на европейской арене.
«Нужно признать, что сегодня мы отлично выступили. Команда сыграла технически хорошо и защите, и в нападении. Первый шаг на пути в полуфинал сделан, но ответная встреча будет совсем другой. Не способен оценить наши шансы пройти «Барселону» в процентах. В ответной игре будем играть с прицелом на ворота соперников.
Я мечтатель, но одновременно прагматик и реалист. «Ювентус» прогрессирует. Рад тому, что делает команда, она шагнула вперёд в последние годы. «Ювентус» теперь уважают в Европе – это главный результат моей работы в клубе за три года.
Дибала сегодня показал свой уровень, сыграв выдающимся образом. Все сыграли хорошо. Пауло великолепно работал в завершающей стадии атак. Рад и за него, и за всю команду», — цитирует Аллегри Mediaset Premium.