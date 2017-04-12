Президент «Боруссии»: надеюсь, инцидент со взрывами не повлияет на команду

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалл выразил надежду, что инцидент со взрывами около автобуса клуба не скажется пагубно на команде.
«Конечно, сейчас очень сложная ситуация для игроков, но они профессионалы. Я убеждён, что они придут в себя и отработают завтра должным образом. Надеюсь, эта ситуация не повлияет на нашу команду, поскольку это бы означало, что организаторы взрыва добились успеха», – цитирует Раубалла пресс-служба клуба.
Первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» перенесли после трёх взрывов около автобуса с игроками и персоналом немецкого клуба, который начинал двигаться на стадион для участия в матче. Поединок перенесли на 12 апреля.