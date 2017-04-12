Буффон: я не святой Джиджи, и мне нельзя сбавлять обороты

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отказался называть себя святым после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0). 39-летний голкипер совершил в этой встрече несколько сейвов, в том числе отразив опаснейший удар Андреса Иньесты.
«Святой Джиджи? Ну что вы. Я играю за команду высочайшего уровня, и меня поддерживают партнёры. В каждом матче мне нужно доказывать, что я по-прежнему достоин места на поле. Это был важный сейв, и отразить тот удар было непросто — всё случилось за тысячные доли секунды. Если у меня есть амбиции по-прежнему считаться высококлассным вратарём, то я должен играть в таком духе.
Смотрим на ответную встречу с оптимизмом. Счёт 3:0 — это не случайность. Он означает, что мы соответствуем уровню и у нас не было ни излишнего почтения, ни страха перед „Барселоной“. Сыграли на своих сильных качествах. Впрочем, противостояние „Барсы“ с „ПСЖ“ говорит о том, что нам нельзя расслабляться. Мы довольны этой игрой, но прекрасно знаем, что ещё не вышли в следующий раунд.
Дибала очень вырос за последние два года. Он достаточно хорош, чтобы быть в пятёрке лучших игроков мира, а то и в тройке. Впрочем, ему нужно доказывать свой класс каждый раз и оправдывать наши ожидания», — приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.