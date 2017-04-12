Полиция обнаружила письмо рядом с местом взрыва около автобуса «Боруссии»

Пресс-служба полиции Дортмунда сообщила, что около автобуса дортмундской «Боруссии», вблизи которого ранее произошло три взрыва, было найдено письмо.
Информации о содержимом письма пока нет. В настоящий момент содержимое письма изучают специалисты, которые ведут расследование по случившемуся инциденту.
Полицейские не исключают того, что взрывы были намеренной атакой на автобус клуба, так как, по предварительным данным, при атаке были использованы серьёзные взрывчатые вещества. Взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки, где произошёл инцидент.
Три взрыва прогремели поблизости от автобуса дортмундской «Боруссии», которая должна была отправиться на этом транспорте на первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Поединок между командами был намечен на вечер 11 апреля, однако теперь встреча перенесена на 12 апреля, 19:45 мск.