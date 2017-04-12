Автор письма, найденного в Дортмунде, заявил об ответственности за взрыв

Автор письма, которое нашли в Дортмунде на месте трёх взрывов около автобуса местной «Боруссии», заявил о своей ответственности за атаку, передаёт AP со ссылкой на прокуратуру.
Ранее сообщалось, что содержимое найденного письма изучают специалисты, которые ведут расследование по случившемуся инциденту. Полицейские не исключают того, что взрывы были намеренной атакой на автобус клуба, так как, по предварительным данным, при атаке были использованы серьёзные взрывчатые вещества.
Три взрыва прогремели поблизости от автобуса «Боруссии», которая должна была отправиться на этом транспорте на первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Поединок между командами был намечен на вечер 11 апреля, однако теперь встреча перенесена на 12 апреля, 19:45 мск.