Чеферин: решение перенести матч «Боруссия» — «Монако» — абсолютно правильное

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал заявление в связи со взрывом, произошедшим в Дортмунде около автобуса местной «Боруссии».
«Я был глубоко встревожен взрывами, которые произошли сегодня в Дортмунде. Решение перенести матч на среду — абсолютно правильное. Мы всегда должны ставить на первое место безопасность болельщиков, сотрудников команды и футболистов.
Я бы хотел выразить свою искреннюю признательность представителям «Боруссии» и «Монако», местным правоохранительным органам и болельщикам за их сотрудничество на этом поле», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.
Три взрыва прогремели поблизости от автобуса дортмундской «Боруссии», которая должна была отправиться на этом транспорте на первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Поединок между командами был намечен на вечер 11 апреля, однако теперь встреча перенесена на 12 апреля, 19:45 мск.