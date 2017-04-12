«Шальке» поддержал «Боруссию» после взрывов в Дортмунде

Немецкий «Шальке 04» выразил поддержку дортмундской «Боруссии», около автобуса которой 11 апреля в Дортмунде прогремели взрывы. На этом транспорте «Боруссия» должна была отправиться на первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». В результате взрыва травмы получил защитник «Боруссии» Марк Бартра, диагноз — перелом и инородное тело в запястье.
«В такие моменты мы должны держаться вместе. „Шальке“ желает скорейшего выздоровления Бартре и безопасной поездки домой всем болельщикам», — говорится в сообщении на странице «Шальке» в «Твиттере».
Отметим, что «Шальке» является принципиальным соперником дортмундской «Боруссии».
Поединок «Боруссия» — «Монако» был намечен на вечер 11 апреля, однако теперь встреча перенесена на 12 апреля, 19:45 мск.