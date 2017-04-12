Кьеллини: перед матчем с «Барселоной» «Ювентусу» трудно было просить большего

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал крупную победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это была великая ночь. Мы действительно довольны этим результатом, которого достигли в матче с одной из лучших команд мира, обладающей безусловно лучшей атакой. Тем не менее мы достаточно опытны, чтобы понимать, что это ещё не конец. Нас ждёт тяжёлая игра на „Камп Ноу“. Однако если бы вы спросили нас несколько часов назад, чего мы хотим от первой игры, трудно было бы просить большего.
Мы хорошо осведомлены о наших сильных и слабых сторонах. Мы хорошо подготовились к матчу с „Барселоной“ и пресекли большую часть их перемещений», — приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.