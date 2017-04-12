Фердинанд: 5-6 игроков из этого состава недостойны надевать футболку «Барселоны»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал игру «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3).
«Разница между „ПСЖ“ и „Ювентусом“ — в опыте. Туринцы буквально разрезали „Барселону“, сыграли потрясающе, выполнив план на игру до конца. Они отлично проявили себя против лучшей атакующей команды планеты, а когда у них появились шансы, использовали их убийственно.
Мне кажется, 5-6 игроков из этого состава недостойны даже надевать футболку „Барселоны“», — приводит слова Фердинанда Mirror.