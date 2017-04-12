Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала после победы над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сообщил, что близок к продлению контракта с туринцами.
«Я очень счастлив в «Ювентусе». Мы близки к продлению контракта с клубом. Я хочу в полной мере насладиться тем, что испытываю здесь. Постараюсь подарить много приятных моментов нашим болельщикам», — приводит слова Дибалы Football Espana.
Ранее сообщалось, что Дибала попросил своего агента Пьерпаоло Триульци передать «Барселоне» и мадридскому «Реалу» просьбу сделать «старой синьоре» конкретное предложение о трансфере.
Действующее соглашение Дибалы с бьянконери в силе до лета 2020 года.