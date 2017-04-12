Фонд Кержакова организовал сбор средств для детей жертв теракта в Петербурге

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков принял участие в благотворительном забеге «Звёздные аллеи», который был посвящён памяти председателя комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадима Тюльпанова. Все средства, вырученные от мероприятия, пойдут на помощь детям, чьи родители погибли во время теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
«Наш фонд „Звёзды детям“ провёл второй благотворительный забег „Звёздные аллеи“, посвящённый памяти Вадима Альбертовича Тюльпанова. Все собранные средства были перечислены детям, чьи родители погибли во время теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Спасибо всем, кто бежал вместе со мной! Мы бежали за жизнь», — написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме».
Вадим Тюльпанов скончался на следующий день после теракта в Петербурге, 4 апреля, на 53-м году жизни. Его дочь, Милана, является женой Александра Кержакова.