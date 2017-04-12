Анчелотти хотел бы, чтобы Роналду, Бэйл и Бензема не сыграли с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что в предстоящем матче 1/4 финала с «Реалом» предпочёл бы не видеть на поле атакующее трио мадридцев Гарет Бэйл-Карим Бензема-Криштиану Роналду.
«Я видел много матчей „Реала“ и думаю, что знаю достаточно об этой троице. „Реал“ движется к победе в чемпионате Испании вместе с этими игроками, но и без них у команды возникает не так много проблем. Полагаю, Зинедин Зидан думает так же. Конечно, я бы предпочёл, чтобы Роналду провёл этот матч на скамейке, Бензема — на трибуне, а Бэйл — дома у телевизора», — передаёт слова Анчелотти Goal.
Первый четвертьфинальный матч «Бавария» — «Реал» состоится сегодня, 12 апреля, в Мюнхене.