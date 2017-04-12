Зидан: Рибери пошутил со мной уже во второй день пребывания в сборной

В преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассказал о любопытном эпизоде, произошедшем с ним и полузащитником немецкого гранда Франком Рибери. Оба тогда защищали цвета сборной Франции.
«Я играл с Рибери, это очень сильный футболист. Он стал играть в национальной команде очень молодым и всегда шутил. Рибери бросил мне кое-что в голову уже во второй день пребывания в сборной. В этом смысле он похож на Марсело, который также всегда шутит. А это очень полезно для команды», — цитирует Зидана Marca.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля.