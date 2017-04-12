Румменигге: «Баварии» было ясно, что нужно продавать Крооса

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в своё время клуб должен был выставить полузащитника Тони Крооса на трансфер. Футболист сборной Германии не смог договориться с руководством мюнхенцев относительно финансовых условий нового контракта и в 2014 году пополнил ряды мадридского «Реала».
«В «Баварии» Кроос был высококлассным игроком, а в «Реале» стал футболистом мирового уровня. Его контракт с «Баварией» был в силе ещё один год, но мы не пришли к общему знаменателю насчёт его зарплаты. Баварии» было ясно, что нужно продавать Крооса, чтобы потом не расставаться с ним безвозмездно. После этого у нас было очень важное приобретение в лице Хаби Алонсо», — цитирует Румменигге AS.
Сообщалось, что «Реал» заплатил за Крооса от € 25 до € 30 млн.