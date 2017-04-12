Анчелотти: у меня нет желания отомстить «Реалу»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», что никаких личных мотивов в этом противостоянии у него нет. Итальянский специалист возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год и был уволен президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом вследствие неудовлетворительных результатов. Увольнение Анчелотти очень не понравилось игрокам «Реала», а сам тренер был уязвлён.
«У меня нет желания мстить «Реалу». Я всего лишь хочу, чтобы моя команда победила соперника и показала при этом достойную игру. С Пересом итоги жеребьёвки четвертьфинала не обсуждал. В день матча мы поприветствуем друг друга, что нормально», — цитирует Анчелотти Marca.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 12 апреля, на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля.