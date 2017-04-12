Бауса: сборная Аргентины будет играть на чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал свою отставку с этого поста. Ассоциация футбола Аргентины приняла решение об увольнении этого специалиста вследствие неудовлетворительных результатов.
«Какой итог работы я мог бы подвести? Мы старались выполнять свои функции как можно лучше. Сначала у нас были сложности, но постепенно общение с футболистами улучшалось. У нас были положительные и негативные результаты, однако сборная Аргентины будет играть на чемпионате мира. Для меня это был замечательный опыт», — цитирует Баусу Ole.
Бауса руководил сборной Аргентины с августа 2016 года, под его руководством команда провела лишь восемь матчей (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения). По итогам 14 туров отборочного цикла чемпионата мира «альбиселесте» с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
Предполагается, что новым главным тренером сборной Аргентины станет Хорхе Сампаоли, в настоящее время возглавляющий «Севилью», или наставник «Атлетико» Диего Симеоне.