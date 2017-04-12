Олбрайтон: раз «Лестер» забрался так далеко в ЛЧ, жалко на этом останавливаться

Полузащитник «Лестер Сити» Марк Олбрайтон накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» признался, что он и его партнёры не намерены останавливаться на данной стадии.
«Выход в четвертьфинал – это, конечно, здорово, но раз уж мы забрались так далеко, жалко на этом останавливаться. Мы наслаждаемся моментом, и если нам дано продолжить этот путь и выйти в полуфинал или, может, дальше, то к этому и надо стремиться. Не хотим заканчивать. Мы уже многого достигли, но хотим идти и радоваться дальше», – приводит слова Олбрайтона официальный сайт УЕФА.
Матч «Атлетико» — «Лестер» состоится 12 апреля в Мадриде.