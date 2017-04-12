Коркут: надеюсь, Хавьер Эрнандес сыграет в матче с «Баварией»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут выразил надежду, что нападающий команды Хавьер Эрнандес сможет сыграть в предстоящем матче с мюнхенской «Баварией». У мексиканского футболиста была диагностирована мышечная травма.
«Надеюсь, Эрнандес сыграет в матче с «Баварией». Он важен для нас. Я радуюсь любому футболисту, который знает, где находятся ворота соперника», — приводит слова Коркута Bild.
С мюнхенцами «Байер» встретится на своём поле в 29-м туре чемпионата Германии. Игра состоится 15 апреля.