Анчелотти: слова Зидана? У тренеров нет времени, чтобы планировать будущее

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал недавние слова своего коллеги из мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Французский специалист, в частности, отметил, что не знает, будет ли он возглавлять команду и по окончании текущего сезона. Зидан также сказал, что не составляет план предсезонной подготовки команды.
«Слова Зидана? У тренеров нет времени, чтобы планировать будущее. Естественно, я сам очень тепло отношусь к Зинедину. Очень доволен его работой у руля «Реала». Что же касается будущего, то это каждый следующий матч. Это справедливо для всех тренеров, и Зидан ничего нового не сказал», — цитирует Анчелотти AS.
«Реалу» и «Баварии» предстоит борьба в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля.