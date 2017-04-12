В Дортмунде от взрыва перед матчем Лиги чемпионов пострадал полицейский

Полицейский, который следовал на мотоцикле рядом с автобусом «Боруссии» перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундцев с «Монако», в результате взрыва получил акустическую травму. Как сообщает Bild, некоторое время он не сможет исполнять свои обязанности.
Матч «Боруссия» — «Монако» был перенесён на 12 апреля в связи с тремя взрывами около автобуса немецкой команды. Инцидент произошёл, когда «Боруссия» уже была готова отправиться из гостиницы на стадион «Сигнал Идуна Парк».
Ранее также сообщалось, что в результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностирован перелом и инородное тело в запястье.