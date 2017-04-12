Макай: Анчелотти может быть важным фактором для победы над «Реалом»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Нидерландов Рой Макай поделился ожиданиями от предстоящей борьбы мюнхенцев с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Макай считает, что важную роль в этом противостоянии может сыграть главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти, ранее возглавлявший «сливочных» и отлично знающий команду.
«Считаю, что у команд равные шансы на выход в полуфинал. В «Реале» произошли некоторые изменения, касающиеся тренера, футболистов и философии игры. Но Анчелотти может быть важным фактором для победы над «Реалом». Он знает сильные и слабые стороны многих игроков «Реала», — цитирует Макая tz.
Первая игра между испанским и немецким грандами состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля.