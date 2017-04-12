Во взрывах у автобуса «Боруссии» Д не исключается участие исламских террористов

Немецкая полиция не исключает, что взрывы около автобуса дортмундской «Боруссии» были организованы исламскими террористами, передаёт Süddeutscher Zeitung.
Основанием для таких предположений послужило письмо, найденное на месте взрывов. Письмо, в частности, начиналось следующими словами: «Во имя аллаха милостивого, милосердного». В письме была ссылка на теракт на рождественском базаре на Брайтшайдплац в Берлине, который произошёл 19 декабря 2016 года. Кроме того, в нём говорилось, что немецкие военные самолёты «Торнадо» участвовали в убийстве мусульман в так называемом Исламском государстве.
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» был перенесён на 12 апреля в связи с тремя взрывами около автобуса немецкой команды. Инцидент произошёл, когда «Боруссия» уже была готова отправиться из гостиницы на стадион «Сигнал Идуна Парк». Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого диагностирован перелом и обнаружено инородное тело в запястье.