Эффенберг: Нагельсман? Какой смысл говорить о новом тренере для «Баварии»?

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что в данный момент не стоит рассуждать, мог бы главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман работать у руля мюнхенцев. В последнее время об этом 29-летнем специалисте неоднократно говорил президент «Баварии» Ули Хёнесс, отмечая, что он стал настоящим откровением сезона в Бундеслиге. Хёнесс также не исключил, что в будущем Нагельсман будет работать во главе «Баварии».
«Какой смысл говорить о новом главном тренере для «Баварии»? Не следует понапрасну тратить время. У Анчелотти контракт с клубом до 2019 года. Могу представить себе, что Нагельсман правильно оценивает всё это и ухмыляется. Кроме того, не знаю, допускает ли философия «Баварии» у руля команды 30-летнего специалиста», — цитирует Эффенберга tz.
По итогам 28 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал 51 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице.