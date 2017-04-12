Роббен: «Бавария» уже забыла про поражение от «Реала» в 2014 году

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится сегодня, 12 апреля. Также голландец ответил на вопрос, помнит ли он о поражении мюнхенцев от мадридцев в полуфинале ЛЧ сезона-2013/14 (0:4).
«Это уже в прошлом, мы забыли ту игру. В сегодняшнем матче с «Реалом» важную роль будут играть мельчайшие детали. Разница между соперниками минимальная. Обе команды готовы показать футбол высокого качества», — цитирует Роббена Marca.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Реал». Начало – в 21:45 мск.