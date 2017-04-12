Комиссия РФС 13 апреля может рассмотреть вопрос о сертификации «Крестовского»

Комиссия Российского футбольного союза завтра, 13 апреля, может рассмотреть документы, на основании которых сертифицировать стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил начальник отдела лицензирования федерации Евгений Летин.
«Документы о сертификации стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге могут быть рассмотрены завтра. Если этого не случится, то комиссия рассмотрит их в начале следующей недели. Матч «Зенита» с «Уралом» на новом стадионе пройдёт сто процентов», – сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Зенит» — «Урал» запланирован на 22 апреля.