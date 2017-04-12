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Отец Бартры: сын пережил большой испуг и не понимал, что происходит

12 апреля 2017, среда. 13:07. Футбол
Хосе Бартра, отец защитника дортмундской «Боруссии» Марка Бартры, сообщил, что его сын чувствует себя нормально после того, как ему оказали медицинскую помощь. Футболист сборной Испании получил ранения в результате взрывов около автобуса немецкой команды. Инцидент произошёл, когда «Боруссия» уже была готова отправиться из гостиницы на стадион «Сигнал Идуна Парк» для участия в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». В результате взрыва Бартра получил перелом. Кроме того, у него было обнаружено инородное тело в запястье.

«Мы говорили с Марком после операции, и он сказал, что чувствует себя нормально. Сын в тот момент пережил большой испуг и не понимал, что происходит», — цитирует отца игрока AS.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция не исключает в случившемся след исламских террористов.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д ФК Монако Марк Бартра
Новости. Футбол
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