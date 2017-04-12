Названы даты товарищеских матчей сборной России U21 с Турцией и Узбекистаном

Названы даты товарищеских матчей молодёжной сборной России, которая в рамках подготовки к отборочному турниру ЧЕ-2019 сыграет с Турцией и Узбекистаном. С 24 мая по 1 июня российская «молодёжка» под руководством Евгения Бушманова пройдёт учебно-тренировочный сбор, в ходе которого россияне проведут гостевой контрольный матч с Узбекистаном (27 мая) и домашний — с Турцией (1 июня). Об этом говорится на официальном сайте РФС.
С 28 августа по 6 сентября молодёжная сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор, в рамках которого стартует в отборочном цикле молодёжного чемпионата Европы — 2019 домашними матчами с Арменией (31 августа) и Гибралтаром (5 сентября).
Со 2 по 11 октября у россиян состоится очередной учебно-тренировочный сбор. В течение него молодёжная сборная России встретится дома в матче отборочного цикла ЧЕ-2019 U-21 с Австрией (6 октября), а затем сыграет в гостях в следующем поединке европейской квалификации с Сербией (10 октября).
Наконец, с 6 по 15 ноября у сборной России U21 пройдёт заключительный в 2017 году учебно-тренировочный сбор. Молодёжная сборная России закроет год гостевым матчем отборочного цикла ЧЕ-2019 U-21 с Арменией (10 ноября) и выездной контрольной встречей с Италией (14 ноября).